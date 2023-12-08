Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir di Puncak Hakordia 2023

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:43 WIB
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir di Puncak Hakordia 2023
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 pada 12-13 Desember mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

"Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat konfirmasi dari sekretariat kepresidenan bahwa presiden RI Pak Joko Widodo bakal hadir dalam acara ini tentu saja sangat menggembirakan di tengah kondisi kita seperti sekarang ini," kata Plt. Deputi Informasi dan Data yang juga Ketua Panitia Hakordia 2023, Eko Marjono, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Eko menyebut bahwa dalam acara itu terdapat 3 rangkaian acara pada Hakordia 2023. Pertama ada acara utama pada 12 Desember yang diisi oleh pemaparan dari sejumlah tokoh.

"Adapun acara ini merupakan rangkaian kegiatan ada 3 event yang terkait dengan acara Hakordia, yang pertama ada main event yang diselenggarakan pada 12 Desember nanti, berupa acara sambutan dan sebagainya yang diisi juga diantaranya dengan pemaparan," ungkapnya.

Ia menuturkan nantinya pada tanggal 12 Desember juga ada sejumlah acara lainnnya. Sedangkan pada 13 Desember akan berisi kegiatan seminar hingga workshop.

"Dan kemudian lain adalah kegiatan side event yang selain diselenggarakan pada tanggal 12 Desember ada juga kegiatan diselenggarakan tanggal 13 Desember berupa kegiatan seminar dan workshop," tuturnya.

Lebih jauh, Eko menjelaskan Hakordia 2023 bertemakan 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'. Ia menyebut tema itu dipilih sebagai upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri.

"Kenapa kami ngambil tema ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi di antara penegak hukum, KPK, kepolisian dan kejaksaan kemudian juga instansi pemberantasan korupsi maupun segenap lapisan masyarakat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hakordia Hakordia 2023 jokowi KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement