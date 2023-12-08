Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir di Puncak Hakordia 2023

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 pada 12-13 Desember mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

"Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat konfirmasi dari sekretariat kepresidenan bahwa presiden RI Pak Joko Widodo bakal hadir dalam acara ini tentu saja sangat menggembirakan di tengah kondisi kita seperti sekarang ini," kata Plt. Deputi Informasi dan Data yang juga Ketua Panitia Hakordia 2023, Eko Marjono, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Eko menyebut bahwa dalam acara itu terdapat 3 rangkaian acara pada Hakordia 2023. Pertama ada acara utama pada 12 Desember yang diisi oleh pemaparan dari sejumlah tokoh.

"Adapun acara ini merupakan rangkaian kegiatan ada 3 event yang terkait dengan acara Hakordia, yang pertama ada main event yang diselenggarakan pada 12 Desember nanti, berupa acara sambutan dan sebagainya yang diisi juga diantaranya dengan pemaparan," ungkapnya.

Ia menuturkan nantinya pada tanggal 12 Desember juga ada sejumlah acara lainnnya. Sedangkan pada 13 Desember akan berisi kegiatan seminar hingga workshop.

"Dan kemudian lain adalah kegiatan side event yang selain diselenggarakan pada tanggal 12 Desember ada juga kegiatan diselenggarakan tanggal 13 Desember berupa kegiatan seminar dan workshop," tuturnya.

Lebih jauh, Eko menjelaskan Hakordia 2023 bertemakan 'Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'. Ia menyebut tema itu dipilih sebagai upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri.

"Kenapa kami ngambil tema ini karena sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi di antara penegak hukum, KPK, kepolisian dan kejaksaan kemudian juga instansi pemberantasan korupsi maupun segenap lapisan masyarakat," jelasnya.