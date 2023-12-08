Putusan MK Hanya Bisa Disanksi Moril, Mahfud Minta Rakyat Tunjukkan di 14 Februari

MALAYSIA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD kembali ditanyakan soal dinasti politik. Pertanyaan dilayangkan dalam acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas' di World Trade Centre Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023).

Awalnya, mahasiswa bernama Abdul Rahman dari Universiti Teknologi Mara bertanya bagaimana tanggapan Mahfud MD mengenai putusan MK yang memang legal, namun melukai akal waras, dan sarat akan dinasti politik.

Pasalnya, Mantan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka dinilai seolah memberikan karpet merah agar keponakannya dapat menjadi cawapres.

"Sudah berkali-kali saya katakan Pak Abdul Rahman, kalau masalah legalnya udah enggak ada masalah, politik dinasti itu. Artinya UUD mengatakan semua putusan Mahkamah Konstitusi begitu diketokan palu itu mengikat. Oleh sebab itu tidak mempunyai hukum lain, tetap keabsahan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, meskipun Gibran tetap sah sebagai Cawapres. Namun pamannya yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat, juga telah dihukum dengan dicopot dari jabatannya.

Mahfud menjelaskan, Anwar Usman kini sudah tidak bisa lagi memimpin sidang berkaitan dengan Pemilu.

Setelah sanksi etik, kata Mahfud, timbul sanksi lain seperti sanksi sosial di masyarakat, mulai dari dikucilkan hingga tidak layak untuk diundang mengisi kuliah umum atau ceramah. Sehingga kata Mahfud, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghukum yang bersangkutan.