HOME NEWS NASIONAL

Andika Perkasa Bicara Target Ganjar-Mahfud Ciptakan 17 Juta Lapangan Pekerjaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:37 WIB
Andika Perkasa Bicara Target Ganjar-Mahfud Ciptakan 17 Juta Lapangan Pekerjaan
Andika Perkasa/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa berbicara target pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menciptakan lapangan pekerjaan mencapai 17 juta selama lima tahun kepemimpinan jika terpilih.

Hal itu disampaikan Andika dalam dialog bersama generasi millenial bertajuk 'Milenial Bertanya Anti Gagal' di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2023) malam.BACA JUGA:

"Mas Ganjar menginginkan tercipta lapangan kerja lima tahun yang akan datang 2024-2029 itu 17 juta berarti setiap tahunnya kira kira sekitar 3 jutaan. 1,5 lebih banyak dari yang diciptakan pemerintahan yang sekarang ini dan itu enggak gampang, itu salah satu goal Mas Ganjar," kata Andika.

Andika membeberkan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 juta lapangan kerja baru setiap tahunnya perlu pertumbuhan ekonomi 7%

 BACA JUGA:

"Untuk menjawab ini karena itu untuk menyiapkan 3 jutaan lapangan kerja baru setiap tahun harus memiliki pertumbuhan ekonomi 7% ini yang dipatok timnya Mas Ganjar," ujarnya.

Lebih lanjut, Eks Panglima TNI itu menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode tidak pernah menyentuh dia atas 6%. Andika pun mengakui tidak mudah untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi mencapai 7%.

Halaman:
1 2
      
