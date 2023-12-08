KPK Ungkap Eko Darmanto Terima Gratifikasi Lewat Rekening Keluarga dan Perusahaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto usai diperiksa sebagai tersangka gratifikasi. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebutkan Eko menerima gratifikasi tersebut melalui rekening keluarga dan perusahaan.

“Tahun 2009, dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers, Jumat (8/12/2023).

Asep menjelaskan bahwa Eko Darmanto dalam jabatan dan kapasitasnya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dimulai dari tahun 2007.

Kemudian dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2023, Eko Darmanto sempat menduduki beberapa jabatan strategis diantaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I (Surabaya) dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

“Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) hingga dari pengusaha barang kena cukai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menuturkan penerimaan gratifikasi ini berlangsung hingga tahun 2023.