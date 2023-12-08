Advertisement
NASIONAL

Mahfud MD Komitmen Percepat Pembangunan IKN

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:45 WIB
Mahfud MD Komitmen Percepat Pembangunan IKN
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
MALAYSIA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, dirinya bersama dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memperjuangkan keberlanjutan pembangunan IKN, bahkan mempercepatnya.

"IKN itu akan kami perjuangkan untuk tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana-rencana yang ditentukan semula dan mungkin akan dipercepat," kata Mahfud di Kuala Lumpur Malaysia, Jumat (8/12/2023).

"Sehingga misalnya rencana bahwa pemerintah harus pindah sebagian di tahun 2024. Saya kira itu harus kita lakukan agar tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sampai pada titik akhirnya itu bisa dipenuhi," sambungnya.

Mahfud menegaskan, dirinya konsisten melanjutkan pembangunan IKN. Terlebih, kata Mahfud, ia terlibat dalam perumusan Undang-Undang IKN.

