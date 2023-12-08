Dialog Bersama Millenial Jaksel, Andika Perkasa: Sangat Membantu Agar Ganjar-Mahfud Lebih Dikenal

JAKARTA - Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menghadiri dialog bersama millenial bertajuk 'Milenial Bertanya Anti Gagal' di Oktaf Coffee, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2023) malam.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi kedatangan Andika Perkasa menyedot antusias ratusan millenial serta sejumlah kelompok disabilitas. Andika turut didampingi Juru Bicara Muda TPN Ganjar-Mahfud.

Andika mengatakan kegiatan bersama millenial ini sangat membantu untuk mengenalkan pasangan nomor urut tiga dalam kontestasi Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kegiatan ini sangat membantu bagaimana Mas Ganjar dan Pak Mahfud bisa lebih dikenal," kata Andika dalam sambutannya.

Eks Panglima TNI itu juga menyampaikan terima kasih kepada tim pemenangan muda Ganjar-Mahfud yang membuat kegiatan ini dengan inisiatif dan biaya sendiri mewakili generasi Y dan Z.

"Kami mengucapkan terima kasih, karena ini inisiatif sendiri, biaya sendiri yang dilakukan oleh baik itu atas nama tim pemenangan muda atau Deputi Y and Z. Y dan Z ini mewakili generasi yang mewakili millenial," ujarnya.

