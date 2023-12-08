Debat Capres Cawapres Disiarkan Langsung di TV, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Total ada lima kami debat yang dilakukan dengan rincian Capres 3 kali dan Cawapres 2 kali.

Komisioner KPU RI, August Mellaz mengatakan semua debat akan diselenggarakan di gedung KPU RI, Jakarta Pusat. Semuanya akan disiarkan secara langsung lewat Televisi Nasional dan Medsos KPU RI.

"Debat pertama, Selasa 12 Desember 2023, itu TVRI dan RRI. Debat kedua, itu Transcorp ada di sana TransTV Trans7 CNN Indonesia Kompas TV dan BTV. Debat ketiga 7 Januari 2024 itu MNC Group, ada MNC TV News, ada iNews, ada RCTI ada GTV. Kemudian Debat 21 Januari 2024, itu ada SCTV, Indosiar sama MetroTV. Debat kelima minggu 4 Februari 2024, itu grup Viva, di sana ada TVONE, ANTV, Net TV, Garuda TV, itu yang sudah ada," ujarnya di Gedung KPU RI, Jumat, (8/12/2023).

Dia menuturkan bahwa perkembangan debat Capres dan Cawapres tersebut sejauh ini berjalan sesuai rencana.

Sementara, pelaksanaan debat berlangsung di Jakarta. Berikut jadwal dan temanya :

1. Debat pertama berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua berlangsung pada 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.