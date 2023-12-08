Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Capres Cawapres Disiarkan Langsung di TV, Catat Tanggalnya!

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:59 WIB
Debat Capres Cawapres Disiarkan Langsung di TV, Catat Tanggalnya!
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Total ada lima kami debat yang dilakukan dengan rincian Capres 3 kali dan Cawapres 2 kali.

Komisioner KPU RI, August Mellaz mengatakan semua debat akan diselenggarakan di gedung KPU RI, Jakarta Pusat. Semuanya akan disiarkan secara langsung lewat Televisi Nasional dan Medsos KPU RI.

"Debat pertama, Selasa 12 Desember 2023, itu TVRI dan RRI. Debat kedua, itu Transcorp ada di sana TransTV Trans7 CNN Indonesia Kompas TV dan BTV. Debat ketiga 7 Januari 2024 itu MNC Group, ada MNC TV News, ada iNews, ada RCTI ada GTV. Kemudian Debat 21 Januari 2024, itu ada SCTV, Indosiar sama MetroTV. Debat kelima minggu 4 Februari 2024, itu grup Viva, di sana ada TVONE, ANTV, Net TV, Garuda TV, itu yang sudah ada," ujarnya di Gedung KPU RI, Jumat, (8/12/2023).

Dia menuturkan bahwa perkembangan debat Capres dan Cawapres tersebut sejauh ini berjalan sesuai rencana.

Sementara, pelaksanaan debat berlangsung di Jakarta. Berikut jadwal dan temanya :

1. Debat pertama berlangsung pada 12 Desember 2023 dengan tema Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua berlangsung pada 22 Desember 2023 dengan tema Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement