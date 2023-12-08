Ganjar Pranowo Ingin Jadikan Nusakambangan Penjara Khusus Pejabat Koruptor

CIREBON - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 dari Partai Perindo menegaskan ingin menjadikan Lapas Nusakambangan di Kabupaten Cilacap sebagai penjara khusus pejabat koruptor.

Hal itu dilakukan untuk memberikan hukuman yang setimpal dan memiliki efek jera kepada pelaku. Sikap tegas itu disampaikan Ganjar Pranowo di hadapan ribuan mahasiswa saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jumat (8/12/2023).

Alhasil, ketegasan mantan Gubernur Jateng itu mendapat sambutan tepuk tangan dari para mahasiswa.

Diungkapkannya, Nusakambangan adalah pulau kecil di Cilacap, Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan Samudera Hindia. Lapas di sana untuk napi kelas kakap dan tidak ada fasilitas mewah.

"Tempatnya terpencil jauh dari mana-mana, masih banyak semak belukar. Dulu ada napi terkenal namanya Johny Indo yang melarikan diri sampai dijadikan film. Setuju nggak kalau koruptor dimasukkan sana?" ucap Ganjar yang dijawab setuju oleh mahasiswa.

Pemberantasan korupsi memang menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Ganjar yang maju berpasangan dengan Mahfud MD itu akan mengambil sikap tegas dalam memberantas korupsi.

Menurut data yang diperoleh, negara mengalami kerugian akibat korupsi mencapai Rp 42 triliun. Padahal uang itu dapat digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

"Padahal dengan uang Rp42 triliun kalau untuk bangun puskesmas senilai Rp5 miliar bisa jadi 8.400 puskesmas," terangnya.