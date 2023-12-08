KPU Akan Umumkan Panelis untuk Debat Capres-Cawapres

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pilpres 2024. Namun, KPU RI belum menentukan nama panelisnya.

Komisioner KPU RI, August Mellaz mengatakan, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan panelis pada setiap temanya. Kata dia, masalahnya ada pada tema yang sempat ada perubahan.

"Sebelumnya ada panelis yang misalnya isunya lebih mengemuka anggaplah intoleransi dan segala macam, itu yang dimensi HAM-nya kuat, dia masuk di isu yang lain," ujarnya di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat, (8/12/2023).

"itu ketika dipindah, dia bagian dari HAM, pemerintah, hukum, politik HAM kemudian kerukunan warga, nah tentu itu nama panelisnya ikut maju. Itu sebenarnya komposisi-komposisi itu. Itulah yang kemudian belum kita sampaikan ke publik," tutur August.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan nama panelis yang bersedia terlibat dalam debat. KPU RI telah menghubungi sejumlah tokoh yang akan menjadi panelis. Hanya tinggal menunggu ketersediaannya.

"Malam ini saya kira semua akan ketahuan termasuk kan kalau sudah dikontak, mereka bersedia. Gini, jadi ini urusannya dikontak, kesediaan, terus nanti ada bagian komitmen waktu segala macam. Nanti ada proses selanjutnya mereka dikarantina, nyusun pertanyaan, nyusun soal," jelasnya.