HOME NEWS NASIONAL

Terima Kunjungan Gibran, Abuya Muhtadi Tegaskan Tetap Dukung Ganjar-Mahfud

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |22:55 WIB
Terima Kunjungan Gibran, Abuya Muhtadi Tegaskan Tetap Dukung Ganjar-Mahfud
Gibran sowan ke kediaman ulama kharismatik Banten Abuya Muhtadi. (MPI)
A
A
A

 

BANTEN - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi Jumat (8/12/2023) malam. Wali Kota Solo itu datang dengan pengawalan super ketat.

Setelah selesai bersilaturahmi, Gibran langsung meninggalkan lokasi. Juru Bicara Abuya, Muhammad Sirojudin mengungkap pertemuan itu sengaja di gelar tertutup.

"Beliau datang ke sini sebagai calon wakil presiden adapun kedatangan beliau hanya sifatnya silaturahmi saja dan meminta doa kepada Abuya," kata Sirojudin kepada wartawan.

Namun, Sirojudin menegaskan untuk pilihan di pilpres Abuya telah memantapkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
