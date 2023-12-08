Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orasi Demokrasi Save Demokrasi, Suciwati Kenang Antikorupsi Munir

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |23:23 WIB
Orasi Demokrasi Save Demokrasi, Suciwati Kenang Antikorupsi Munir
Istri aktivis Munir, Suciwati saat orasi demokrasi save demokrasi. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Istri aktivis Munir Said Thalib yakni Suciwati hadir dalam Orasi Demokrasi Save Demokrasi Lawan Dinasti di Waroeng Sadjoe, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2023) malam. Dia menyinggung maraknya aksi korupsi saat ini.

Suciwati awalnya bercerita tentang bagaimana seorang Munir yang berjuang dengan luar biasa untuk HAM. Dia mendampingi suaminya sebagai seorang aktivis HAM selama 8 tahun. Lima tahun sebelumnya, dia dan Munir bekerja bersama untuk pendampingan buruh di Jawa Timur.

"Selama bersama dia, pilihan buat saya tepat karena jiwa dan raganya itu memang tuk korban. Dia orang yang sangat akuntabel, gajinya tiap bulan tak pernah daimbil sedikit pun, langsung diberikan pada saya sebagai istrinya. Ketika saya kasih bahkan itu hanya tuk beli bensin, kalau kelebihan sedikit itu dikeluarkan," ujar pada Jumat (8/12/2023).

Menurutnya, pada sekira 2003, suaminya itu satu minggu hanya meminta uang Rp20 ribu untuk bensin motor. Berbeda dengan suami orang, yang mungkin berpikir tentang bagaimana cara menyembunyikan uang dari istrinya.

"Jadi, buat saya dia luar biasa. Maka, saya bilang saya tak pernah salah pilih (suami)," tuturnya.

Dia lantas bercerita tentang saat Munir mengadvokasikan orang hilang di tahun 98, yang mana saat itu tengah ramai-ramainya telpon. Kala itu, Munir harus menghubungi orang-orang berkaitan advokasi kasus orang hilang tersebut.

"Akhirnya bengkak, yang namanya telfon waktu itu masih barulah, telpon yang segede gardu genggamnya, pernah bengkak (tagihan) sampai Rp1 juta. Kita harus bayar dong mengeluarkan uang sendiri dengan gajinya," jelasnya.

Suciwati pun membandingkan, kala satu hari dia pergi ke kantor dia mendadak ada keperluan mendesak, dia pun hendak menggunakan telpon, tapi Munir melarangnya. Pasalnya, itu merupakan telpon kantor sehingga saat dia menggunakan telpon kantor, itu bisa disebut sebagai korupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182163//gelar_sapa_alumni_fh_universitas_brawijaya-dsZk_large.jpg
Gelar Sapa Alumni, FH Universitas Brawijaya Beri Penghargaan ke Aktivis HAM Munir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168332//ketua_komnas_ham_anis_hidayah-9exQ_large.jpg
Komnas HAM Laporkan Perkembangan Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/11/3137291//insan_pegadaian-XajS_large.jpg
Cegah Fraud, Insan Pegadaian Ikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi dari KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/337/3135610//wakil_ketua_kpk_ibnu_basuki_widodo-3TFA_large.jpg
KPK dan Kemendikti Saintek Jalin Kerja Sama, Antikorupsi Bakal Jadi Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/512/3135143//sosialisasi_antikorupsi_di_pemkab_purworejo-tgBp_large.jpg
Polri Sosialisasi Antikorupsi ke Pemkab Purworejo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093288//pendekar_ham_indonesia_munir-OVkd_large.jpeg
Peristiwa 8 Desember: Kelahiran Pendekar HAM Indonesia Munir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement