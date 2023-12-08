Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Pusatnya di Darat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |03:58 WIB
Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Pusatnya di Darat
Gempa magnitudo 4 guncang Bogor. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4 mengguncang wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) sekira pukul 02.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 6,73 Lintang Selatan (LS), 106,61 Bujur Timur (BT).

Gempa itu berjarak 25 km arah barat daya Bogor. Pusat gempa berada di darat tepatnya di kedalaman 5 km.

Guncangan gempa dirasakan lemah di wilayah Kalapanunggal, Sukabumi.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 08-Des-23 02:00:45 WIB, Lok:6.73 LS, 106.61 BT (Pusat gempa berada di darat 25 km Barat Daya Kota Bogor), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Kalapanunggal Sukabumi #BMKG," tulis akun X @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
