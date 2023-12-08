Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4 mengguncang wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) sekira pukul 02.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di titik koordinat 6,73 Lintang Selatan (LS), 106,61 Bujur Timur (BT).

Gempa itu berjarak 25 km arah barat daya Bogor. Pusat gempa berada di darat tepatnya di kedalaman 5 km.

Guncangan gempa dirasakan lemah di wilayah Kalapanunggal, Sukabumi.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 08-Des-23 02:00:45 WIB, Lok:6.73 LS, 106.61 BT (Pusat gempa berada di darat 25 km Barat Daya Kota Bogor), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Kalapanunggal Sukabumi #BMKG," tulis akun X @infoBMKG.

(Erha Aprili Ramadhoni)