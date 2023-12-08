Hujan Diprakirakan Guyur Jakarta Selatan dan Timur pada Siang dan Malam

Hujan diperkirakan guyur Jakarta hari ini. (Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan terjadi di wilayah DKI Jakarta pada siang dan malam, Jumat (8/12/2023).

Melansir situs BMKG, pada pagi hari wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan tebal. Wilayah lainnya diperkirakan berawan.

Pada siang hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Timur. Wilayah Ibu Kota lainnya berawan.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Wilayah Ibu Kota lainnya diprakirakan cerah berawan.

Pada dini hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berawan tebal. Kepulauan Seribu diprakirakan diguyur hujan ringan. Wilayah Ibu Kota lainnya diprediksi berawan.

BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang di Jaksel dan Jaktim pada malam hari.