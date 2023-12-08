Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tampil di Acara Panggung Rakyat Bongkar, Iwa K: Ini Waktunya untuk Bersikap!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:22 WIB
Tampil di Acara Panggung Rakyat Bongkar, Iwa K: Ini Waktunya untuk Bersikap!
Iwa K (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

JAKARTA - Rapper Iwa K akan mengisi acara akbar bertajuk Panggung Rakyat: Bongkar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Sabtu 9 Desember 2023. Dia mengaku sengaja tampil dalam acara itu, untuk menyampaikan kegelisahannya sebagai seniman.

“Sebagai pelaku seni di musik hiphop, acara ini saya rasa sebagai keperluan gue untuk mengekspresikan yang gue rasakan yang terjadi di kondisi saat ini. Kenapa masyarakat harus hadir itu perlu atas kejadian yang terjadi? Ini waktunya kita untuk bersikap di Panggung Rakyat Bongkar,” ungkap Iwa K, Kamis (7/12/2023).

Panggung Rakyat: Bongkar merupakan kesadaran kolektif antara seniman dan aktivis untuk menyuarakan permasalahan bangsa yang tengah dihadapi, terutama masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sementara itu, Pendiri Institusi Musisi Jalanan Andi Malewa mengatakan dirinya juga akan ikut tampil dalam acara tersebut. Acara itu diinisiasi untuk memperingati hari anti korupsi dan hari hak asasi manusia (HAM).

Andi menyampaikan keikutsertaan seniman khususnya musisi diperlukan salah satunya untuk memperjuangkan hak berekspresi. Pasalnya ia menganggap negara gagara mengklasifikasi musisi jalanan yang berakibat tergerusnya hak asasi.

“Musisi jalanan setara dengan gelandangan bahkan gangguan jiwa. Siapa yang buat ini? Negara gagal mengklasifikasikan profesi yang ada di jalanan. Padahal dari pengamen saya bisa kuliah,” kata Andi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement