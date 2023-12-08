Tampil di Acara Panggung Rakyat Bongkar, Iwa K: Ini Waktunya untuk Bersikap!

JAKARTA - Rapper Iwa K akan mengisi acara akbar bertajuk Panggung Rakyat: Bongkar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Sabtu 9 Desember 2023. Dia mengaku sengaja tampil dalam acara itu, untuk menyampaikan kegelisahannya sebagai seniman.

“Sebagai pelaku seni di musik hiphop, acara ini saya rasa sebagai keperluan gue untuk mengekspresikan yang gue rasakan yang terjadi di kondisi saat ini. Kenapa masyarakat harus hadir itu perlu atas kejadian yang terjadi? Ini waktunya kita untuk bersikap di Panggung Rakyat Bongkar,” ungkap Iwa K, Kamis (7/12/2023).

Panggung Rakyat: Bongkar merupakan kesadaran kolektif antara seniman dan aktivis untuk menyuarakan permasalahan bangsa yang tengah dihadapi, terutama masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sementara itu, Pendiri Institusi Musisi Jalanan Andi Malewa mengatakan dirinya juga akan ikut tampil dalam acara tersebut. Acara itu diinisiasi untuk memperingati hari anti korupsi dan hari hak asasi manusia (HAM).

Andi menyampaikan keikutsertaan seniman khususnya musisi diperlukan salah satunya untuk memperjuangkan hak berekspresi. Pasalnya ia menganggap negara gagara mengklasifikasi musisi jalanan yang berakibat tergerusnya hak asasi.

“Musisi jalanan setara dengan gelandangan bahkan gangguan jiwa. Siapa yang buat ini? Negara gagal mengklasifikasikan profesi yang ada di jalanan. Padahal dari pengamen saya bisa kuliah,” kata Andi.