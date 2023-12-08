Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Getarannya Terasa hingga Sukabumi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 4,0 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) pukul 02.00 WIB.

Lokasi gempa berada di 25 Kilometer (Km) dari Barat Daya Kota Bogor, Jawa Barat. Pusat gempa berada di darat, tepatnya di kedalaman 5 km.

Guncangan gempa bumi ini dirasakan hingga wilayah Kalapanunggal, Cicurug, Sukabumi dengan Skala Intensitas III MMI.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 08-Des-23 02:00:45 WIB, Lok:6.73 LS, 106.61 BT (Pusat gempa berada di darat 25 km Barat Daya Kota Bogor), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Kalapanunggal Sukabumi #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Jumat (8/12/2023).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Bogor, Jawa Barat diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)