Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Getarannya Terasa hingga Sukabumi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:59 WIB
Gempa Magnitudo 4 Guncang Bogor, Getarannya Terasa hingga Sukabumi
Gempa magnitudo 4 guncang Bogor. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo 4,0 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat. Gempa terjadi pada Jumat (8/12/2023) pukul 02.00 WIB.

Lokasi gempa berada di 25 Kilometer (Km) dari Barat Daya Kota Bogor, Jawa Barat. Pusat gempa berada di darat, tepatnya di kedalaman 5 km.

Guncangan gempa bumi ini dirasakan hingga wilayah Kalapanunggal, Cicurug, Sukabumi dengan Skala Intensitas III MMI.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.0, 08-Des-23 02:00:45 WIB, Lok:6.73 LS, 106.61 BT (Pusat gempa berada di darat 25 km Barat Daya Kota Bogor), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) III Kalapanunggal Sukabumi #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Jumat (8/12/2023).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Bogor, Jawa Barat diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bogor Gempa Bumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190824/gempa-JosH_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803/gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement