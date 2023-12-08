Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Depok Bisa Berobat Hanya dengan KTP Mulai Bulan Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:13 WIB
Warga Depok Bisa Berobat Hanya dengan KTP Mulai Bulan Ini
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan warga yang hendak berobat ke Puskesmas maupun Rumah Sakit kini cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya sejak 1 Desember 2023 Kota Depok sudah menjalani program Universal Health Coverage (UHC), yang ditandai dengan Deklarasi UHC Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Depok saat Puncak Cara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 di Alun-Alun Kota Depok, Sabtu 25 November 2023.

Imam menyebut Universal Health Coverage (UHC) sendiri merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya UHC, masyarakat dijamin mendapatkan layanan kesehatan pada pelayanan rumah sakit di kelas 3.

"Saya Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono ingin menyampaikan sekarang di Depok berobat cukup pakai KTP, baik yang belum punya BPJS maupun yg sudah punya BPJS," kata Imam dalam video berdurasi 3 menit 21 detik yang diunggahnya ke Instagram pribadinya @imambhartono dikutip, Jumat (8/12/2023).

"Yang punya tunggakan gimana? Tetap dilayani di puskesmas. Tarif di puskesmas sudah tidak berlaku, kecuali untuk warga di luar Kota Depok," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160164/menkes-OYWs_large.jpg
Diluncurkan Besok, Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Targetkan 53 Juta Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/18/3072564/sammy_basso-iwKd_large.jpg
Keajaiban Sammy Basso Berakhir, Penyintas Penyakit Langka Progeria Itu Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/337/3030723/harga-obat-di-indonesia-5-kali-lipat-dari-malaysia-dpr-intervensi-negara-harus-bisa-menekannya-YQolefBNC2.jpg
Harga Obat di Indonesia 5 Kali Lipat dari Malaysia, DPR: Intervensi Negara Harus Bisa Menekannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/338/3017804/soal-manipulasi-dana-renumerasi-di-rskd-duren-sawit-begini-penjelasan-dinkes-dki-jakarta-UKPIjEAC6u.jpg
Soal Manipulasi Dana Renumerasi di RSKD Duren Sawit, Begini Penjelasan Dinkes DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013494/gelar-fun-walk-ke-2-di-bsd-city-psmti-ajak-masyarakat-hidup-sehat-BmRWrCz86M.jpg
Gelar Fun Walk Ke-2 di BSD City, PSMTI Ajak Masyarakat Hidup Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/340/2938689/diduga-malpraktik-balita-15-bulan-meninggal-di-rumah-sakit-aJyW9rjob0.jpg
Diduga Malpraktik, Balita 15 Bulan Meninggal di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement