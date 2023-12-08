Kemen PPPA Desak Polisi Ungkap Kasus Kematian 4 Bocah di Jagakarsa

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendesak agar polisi bisa segera mengungkap siapa pelaku yang membuat 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan tewas. Begitu juga dengan kasus KDRT yang dialami sang ibu, D.

"Kami sudah minta pak Kapolres untuk mengungkap kasus ini, kalau memang kematian 4 anak ini karena sesuatu dan pelakunya sudah ada indikasi kepada seseorang, maka ini harus segera diungkap," ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar pada wartawan, kemarin.

Menurutnya, polisi juga diminta untuk bisa segera mengungkap penyebab kematian 4 anak tersebut. Diharapkan, penanganan kasus tersebut bisa dilakukan sesuai proses perundang-undangan yang berlaku.