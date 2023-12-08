Pemotor Wanita Nyaris Dibegal di Depok, Polisi: Diancam Pakai Sajam, Korban Teriak Pelaku Kabur

DEPOK - Viral aksi dua begal berboncengan sepeda motor menyasar pemotor wanita berinisial M (32) di Jalan Teratai RT 7 RW 2, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok pada Kamis 7 Desember 2023 sekitar pukul 05.15 WIB.

Aksi yang terekam CCTV itu dapat digagalkan usai korban yang diancam senjata tajam teriak dan pelaku kabur. Aksi percobaan pembegalan sepeda motor Honda Beat itu terekam CCTV dan dibagikan laman Instagram @infodepok_id.

Merespons hal itu, jajaran Polsek Sukmajaya langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara upaya pembegalan tersebut.

"Piket Reskrim telah melaksanakan pengecekan TKP percobaan perampasan sepeda motor," kata Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2023).

Margiyono menjelaskan, kronologi berawal korban M selesai mengantar suami ke stasiun, setelah arah pulang korban mengemudikan sepeda motor Honda Beat B 3530 ETE setelah sampai di TKP sekitar jam. 05.15 WIB korban dipepet oleh pelaku percobaan perampasan dengan menggunakan satu sepeda motor dengan berboncengan.

"Setelah itu salah satu pelaku yang dibonceng turun mengancam korban sambil mengacungkan senjata tajam dan meminta motor yang sedang dipakai korban, selanjutnya korban berteriak-teriak dan tetap mempertahankan sepeda motornya, kemudian pelaku kabur dan warga sekitar TKP berdatangan keluar rumah," ujarnya.

Lebih lanjut, Margiyono memastikan tidak ada kerugian materil maupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Kerugian materil nihil. Korban jiwa nihil," tuturnya.

(Arief Setyadi )