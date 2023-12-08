Polisi Cari Kepala hingga Kaki Mayat Dalam Sumur di Citeureup Bogor

BOGOR - Polisi tengah mencari bagian tubuh yang masih belum ditemukan dari mayat pria dalam sumur di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bagian yang masih hilang itu kepala, tangan dan kaki.

"Bagian kepala dengan kaki dari lutut ke bawah itu belum ada, sama tangan," kata Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan Sopian, Jumat (8/12/2023).

Yayan mengatakan, bagian tubuh yang ditemukan baru dari leher sampai dengkul. Itu pun kondisinya sudah menjadi kerangka atau tulang belulang.

"Iya sampai dengkul aja sampai badan ke bawah, sudah jadi kerangka," ujarnya.

Polisi akan kembali mendatangi sumur tersebut untuk mencari bagian yang hilang. Pencarian sempat tertunda karena lokasi diguyur hujan.

"Pencarian bagian tubuhnya kemarin sempat tertunda karena hujan. Rencana mau dilakukan pencarian kembali setelah salat Jumat sama unsur desa di sekitar lokasi. Kalau ditemukan, kita lakukan pemeriksaan lanjutan," ujarnya.

Sejauh ini, tambah Yayan, belum diketahui pasti penyebab kematian mayat tersebut. Berdasarkan keterangan sementara keluarganya, pria itu sempat menghilang dari rumah sejak Januari 2023.

"Kalau menurut keterangan si keluarganya itu tidak adanya dari sejak Januari sudah hampir setahun. Tapi kan kalau kita nggak pernah terima laporan orang hilang. Untuk memastikan sebab-sebabnya tentu kita harus mengetahui pemeriksaan forensik," ujarnya.