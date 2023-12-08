Viral Bendera Merah Putih Dibakar OTK di Cimanggis Depok

DEPOK - Viral aksi orang tidak dikenal (OTK) meresahkan warga RT 2 RW 6 Kampung Tipar, Cimanggis, Depok dengan membakar spanduk, bendera merah putih hingga menyambar ke sarung pengaman Mobil Toyota Innova dengan plat nomor B 1488 EYD pada Jumat (8/12/2023) sekitar 03.30 WIB.

Terlihat dalam unggahan video laman Instagram @infodepok_id sebuah bendera merah putih kondisi habis terbakar dan mobil Toyota Innova Hijau dipenuhi lelehan bekas sarung pengaman di seluruh bagian.

"Ini awal dari pembakaran bendera merah putih menyambar ke (sarung) mobil di Kampung Tipar RT 2 RW 6. Pelakunya diketahui seorang remaja menggunakan sweater hoodie abu-abu terpantau melalui CCTV," ucap seorang wanita dalam video yang diunggah laman Instagram @infodepok_id.

"Ini bukti pembakaran spanduk di warung," tambahnya.

MNC Portal Indonesia juga tengah berupaya menghubungi pihak kepolisian dan menelusuri tempat kejadian perkara (TKP). Hanya saja hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait kebenaran kejadian dan motif pelaku.

(Arief Setyadi )