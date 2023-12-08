Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Opsi Ganjar soal Polemik Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:33 WIB
2 Opsi Ganjar soal Polemik Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo turut merespons usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dapat dipilih oleh Presiden RI yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Capres yang didukung Partai Perindo itu, ada dua opsi untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pertama, pemilu dapat digelar bila Jakarta tetap akan diberikan otonomi daerah.

"Kalau kita mau konsisten sama otonomi daerah (gubernur), dipilih," kata Ganjar saat ditemui di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Opsi kedua, ia merasa, Presiden dapat menunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur bila ingin mengubah Jakarta menjadi kota administratif. "Kecuali, mau bikin kota administratif, kalau itu silakan ditunjuk. Itu saja dua pilihannya," kata Ganjar.

Draft RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna mengundang respons negatif publik. Pasalnya, salah satu pasal berbunyi menghilangkan pilkada langsung.

Adapun klausul itu tertera dalam Pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ. Klausul itu berbunyi Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement