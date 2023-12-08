Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Masalah Cinta, Wanita Nekat Loncat ke Setu Wanaherang Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:48 WIB
Diduga Masalah Cinta, Wanita Nekat Loncat ke Setu Wanaherang Bogor
Wanita nyebur ke Setu Wanaherang Bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Beredar video di media sosial seorang wanita yang terjun ke Setu Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dinarasikan, wanita itu nekat melompat karena masalah cinta

Dalam video beredar, terlihat seorang wanita yang belum diketahui identitasnya sudah berada di dalam setu pada Kamis 7 Desember 2023. Wanita tersebut tampak sedang berenang menuju tepi setu.

Kejadian itu pun menarik perhatian warga dan pengendara yang melintas. Belum diketahui secara pasti kronologi maupun penyebab wanita itu nekat menceburkan diri ke Setu Wanaherang.

"Diduga permasalahan cinta, seorang wanita nekat meloncat ke Setu Wanaherang," tulis keterangan video dikutip MNC Portal, Jumat (8/12/2023).

Terpisah, Wakapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan pihaknya sempat melakukan pengecekan ke lokasi setelah kejadian tersebut.

"Itu (kejadian) jam 4 sore, Bhabinkamtibmas ke sana. Menurut keterangan sekutiri dia (wanita) duduk di pinggir pabrik air, terus nyebrang ke pinggir setu. Menurut sekuriti dia nyebur 10 menit tapi bisa berenang," ucap Didin dikonfirmasi wartawan.



      
