Seorang Pria Lompat saat KRL Melintas di Stasiun Depok Lama, Tubuhnya Tergeletak di Kolong

Seorang Pria Nekat Mau Bunuh Diri di Stasiun Depok Lama/Foto: Okezone

DEPOK - Seorang pria nekat mencoba bunuh diri dengan melompat ke rangkaian KRL yang hendak masuk Stasiun Depok Lama, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (8/12/2023) sore.

Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi membenarkan kejadian tersebut. Korban berhasil diselamatkan meski mengalami luka sobek pada bagian kepala.

"(Benar ada) percobaan bunuh diri, korban masih bisa diselamatkan dan sedang di bawa ke RS. (Kondisi korban) luka robek di kepala," kata Tri saat dikonfirmasi.

Dikatakan Tri, pria tersebut nekat lompat saat KRL hendak masuk area stasiun dari atas peron, lalu terjatuh di kolong KRL.

"Saat KRL mau masuk Stasiun (Depok Lama) yang bersangkutan loncat, jatuh di kolong KRL. Lanjut dibawa ke Puskesmas Stasiun dan dirujuk ke RS," ujarnya.