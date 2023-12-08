Perampok Satroni Minimarket di Cileungsi, Satu Pegawai Terluka

BOGOR - Aksi perampokan minimarket terjadi di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pegawai minimarket terluka dalam kejadian tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Cileungsi Ipda Hendrik mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 06.35 WIB. Berawal ketika salah satu pegawai berinsial L datang.

"Sesampainya di depan toko melihat pintu rolling door sudah sedikit terbuka kemudian saksi masuk," kata Hendrik dalam keterangannya, Jumat (8/12/2023).

Saat hendak ke dalam, dari belakang pintu roling door pegawai tersebut langsung diancam pelaku dengan senjata tajam arit. Terlihat, rekannya sesama pegawai berinisial K sudah berada di dalam toko dengan kondisi luka di bagian dahi dan mengeluarkan darah.

"Saksi L dipaksa berlutut sambil pelaku bilang 'di mana uang'. Saksi ditarik ke lantai atas ruang brankas yang sebelumnya sempat ditanya kunci dan saksi menjawab 'ada pada saya'," ujarnya.

Selanjutnya, pelaku memaksa saksi L membuka brankas dan mengambil uang. Selanjutnya, uang dimasukkan ke dalam tas dan pelaku kabur.

"Tak lama pelaku berhasil diamankan warga," tambahnya.