Truk Molen Gagal Menanjak Tabrak Motor di Depok, 1 Orang Terluka

DEPOK - Truk molen mini B 9260 TIN yang dikemudikan UNS (55) diduga gagal menanjak dan menyeruduk pemotor Yamaha Xeon GT yang dikemudikan SS di tanjakan Jalan Kresek, Grogol, Limo, Kota Depok pada Jumat (8/12/2023) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Hino Mini Molen melaju dari arah timur ke barat melalui Jalan Kresek, sesampainya di tanjakan dekat Bimbel Wiwaha Grogol, Limo, Kota Depok, pengemudinya tidak dapat menanjak kemudian berjalan mundur dan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Xeon GT yang melaju searah dan berada di belakangnya, maka terjadilah perkara kecelakaan tersebut," kata Multazam dalam keterangannya.

Multazam menyebut, pemotor mengalami luka-luka akibat insiden nahas tersebut. Selanjutnya, dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina Depok.

"Korban SS mengalami luka lecet di bagian lutut kaki, luka robek di tumit kaki kiri dan berobat di RS Hermina Depok," ucapnya.

Lebih lanjut, Multazam menekankan bahwa kedua pihak yang terlibat kecelakaan memilih menempuh musyawarah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kedua pihak tidak ingin di tangani oleh pihak Kepolisian, dikarenakan ingin diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan," tuturnya.

(Arief Setyadi )