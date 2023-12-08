Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Himbau Warga Tak Sebarkan Foto 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:16 WIB
Polisi Himbau Warga Tak Sebarkan Foto 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam kontrol sosial, perihal kasus tewasnya 4 bocah di dalam kamar rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau untuk tidak turut menyebarkan gambar yang berkaitan dengan jenazah 4 bocah berinisial VA (6), SP (4), AR (3), dan AS (1).

“Polda Metro Jaya menghimbau untuk tidak menyebarkan gambar 4 jenazah korban anak tersebut,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Trunoyudo menjelaskan, bahwa terkait kasus tersebut diperlukan empati untuk sama-sama bijak menyikapi dengan tidak menyebarkannya.

“Karena ini membuat emosional yang tentu butuh empati kita bersama, dan kesadaran dari masyarakat untuk tidak menyebarkan hal tersebut,” ucapnya.

“Silakan sama-sama untuk melakukan pengawasan media dalam kontrol sosial penanganan kasus ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, polisi mengungkap empat orang bocah ditemukan tak bernyawa dan terkunci di dalam sebuah kamar rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Betul, ada empat orang penemuan mayat di dalam kamar,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

