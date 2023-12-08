Tembok Pembatas Setinggi 5 Meter Roboh di Depok, Mobil-Motor hingga Rumah Terdampak

DEPOK - Tembok pembatas sekolah dengan Perumahan Pamulang Elok, Pondok Petir, Bojongsari, Depok dengan lima meter dan panjang 80 meter roboh saat hujan deras melanda pada Jumat (8/12/2023) sekitar pukul 14.30 WIB.

"Telah terjadi tembok pembatas antara lapangan bola milik Yayasan AMEC RT 1 RW 4 dengan Jalan Perumahan Pamulang Elok Blok N.1 RT 4 RW 14, Kelurahan Pondok Petir roboh. Tembok tersebut setinggi 5 meter dan panjang 80 meter," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan saat dikonfirmasi.

Yefta menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa nahas tersebut. Hanya saja, Ia merinci mobil-motor hingga atap genteng rumah warga di sekitar lokasi terdampak.

"Kerugian korban materi 1 unit mobil Toyota Avanza B 1769 WKB dan 2 unit kendaraan motor Mio B 6358 WBJ dan Motor Honda Beat B 6697 ZMQ milik Bapak Purwanto blok N.1/5. Selain itu, 5 rumah rusak ringan atap genteng nya akibat tertimpa besi," ujarnya.