Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Profil Panca Darmansyah, Ayah Pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:27 WIB
Profil Panca Darmansyah, Ayah Pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa
Profil Panca Darmansyah, Pelaku Pembunuhan 4 Bocah/Tangkapan layar media sosial
A
A
A


JAKARTA- Profil Panca Darmansyah, Ayah pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dilansir beragam sumber, Jumat (8/12/2023), Panca Darmansyah adalah seorang ayah yang berusia 40 tahun. Menurut tetangga, ia adalah orang yang tertutup. Panca berprofesi sebagai sopir taksi, namun entah kenapa dia kehilangan pekerjaannya.

Ketua RT 04, Yacob menyebutkan, pihaknya tak menemukan atau menerima laporan hal mencurigakan sebelum 4 anak ditemukan tewas di kediamannya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, ia mengatakan anak-anak yang menjadi korban pembunuhan itu sering dikasih makan oleh para tetangganya.

"Enggak, orangnya kan tertutup. Anaknya sering main di sini. Makanya, kadang dikasih makanan sama tetangga. Terus dari Minggu emang enggak keluar informasinya," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, empat anak yang ditemukan tewas terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, yang mana usianya ada yang 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Namun, dia tak tahu secara rinciannya tentang anak-anak tersebut.

"Kagak bersosialisasi (saat mengontrak 9 bulan). Ke rumah saya enggak pernah, waktu itu baru lapor sekali ke saya, tapi enggak bawa identitas," tutupnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement