Profil Panca Darmansyah, Ayah Pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa





JAKARTA- Profil Panca Darmansyah, Ayah pembunuh 4 Anaknya di Jagakarsa akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dilansir beragam sumber, Jumat (8/12/2023), Panca Darmansyah adalah seorang ayah yang berusia 40 tahun. Menurut tetangga, ia adalah orang yang tertutup. Panca berprofesi sebagai sopir taksi, namun entah kenapa dia kehilangan pekerjaannya.

Ketua RT 04, Yacob menyebutkan, pihaknya tak menemukan atau menerima laporan hal mencurigakan sebelum 4 anak ditemukan tewas di kediamannya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, ia mengatakan anak-anak yang menjadi korban pembunuhan itu sering dikasih makan oleh para tetangganya.

"Enggak, orangnya kan tertutup. Anaknya sering main di sini. Makanya, kadang dikasih makanan sama tetangga. Terus dari Minggu emang enggak keluar informasinya," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

BACA JUGA: Ibu dari 4 Anak yang Meninggal di Jagakarsa Dapat Pendampingan Psikologis

Menurutnya, empat anak yang ditemukan tewas terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, yang mana usianya ada yang 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Namun, dia tak tahu secara rinciannya tentang anak-anak tersebut.

"Kagak bersosialisasi (saat mengontrak 9 bulan). Ke rumah saya enggak pernah, waktu itu baru lapor sekali ke saya, tapi enggak bawa identitas," tutupnya.