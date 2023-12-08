Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Muda di Bekasi Ditemukan Tewas Membusuk dengan Tangan dan Kaki Dilakban

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:31 WIB
Wanita Muda di Bekasi Ditemukan Tewas Membusuk dengan Tangan dan Kaki Dilakban
Wanita muda tewas membusuk di kontrakan
BEKASI - Polisi masih mendalami kasus wanita muda yang tewas membusuk di rumah kontrakan Kampung Kampung Citarik, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Korban berinisial JC (25) ditemukan tewas dengan keadaan diikat tangan dan kaki lalu dibungkus.

"Kalau hasil ngecek belum ditemukan luka-luka. Hanya diikat lakban tangan dan kaki nanti nunggu hasil autopsi dulu karena mayatnya sudah membengkak," kata Wakasatreskrim Polres Metro Bekasi Kompol Widodo Saputro saat dihubungi, Jumat (8/12/2023).

Widodo mengatakan, korban diduga tewas sudah tiga hari yang lalu. Diduga wanita muda itu tewas sebagai korban pembunuhan.

"Waktu itu datang ya belum tahu sama suaminya bukan. Jadi korban baru ngontrak minggu ini. Dia (korban) masuk hari Jumat kemarin, baru di ketahui hari ini jadi mayat," jelasnya.

