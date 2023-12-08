Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Wanita di Bekasi Dilakban, Polisi Tunggu Hasil Otopsi

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:33 WIB
Mayat Wanita di Bekasi Dilakban, Polisi Tunggu Hasil Otopsi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BEKASI - Polisi masih mendalami kasus wanita muda yang tewas membusuk di rumah kontrakan Kampung Kampung Citarik, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Korban berinisial JC (25) ditemukan tewas dengan keadaan diikat tangan dan kaki lalu dibungkus.

"Kalau hasil ngecek belum ditemukan luka-luka. Hanya diikat lakban tangan dan kaki nanti nunggu hasil autopsi dulu karena mayatnya sudah membengkak," kata Wakasatreskrim Polres Metro Bekasi Kompol Widodo Saputro saat dihubungi, Jumat (8/12/2023).

Widodo mengatakan, korban diduga tewas sudah tiga hari yang lalu. Diduga wanita muda itu tewas korban pembunuhan.

"Waktu itu datang ya belum tau sama suami nya bukan. Jadi korban baru ngontrak minggu ini. Dia (korban) masuk hari Jumat kemarin, baru di ketahui hari ini jadi mayat," jelasnya.

Guna kepentingan polisi, jenazah di bawa ke rumah sakit polri keramat jati Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.

"Nanti nunggu hasilnya ya penyebab kematian nya apa, karena tadi kan nggak kelihatan kasat mata karena sudah membengkak," ujarnya.

(Awaludin)

      
mayat Kota Bekasi mayat wanita
