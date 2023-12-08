Polisi Akhirnya Tetapkan Ayah 4 Anak Tewas di Jagkarsa sebagai Tersangka Pembunuhan

JAKARTA - Polisi menyebutkan, pasca menaikan penanganan perkara 4 anak tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan ke tahap penyidikan. Kini, polisi telah menetapkan ayah 4 anak itu sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan.

"Malam hari ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka inisial P dalam kasus pembunuhan empat orang anak yang terjadi di Kebagusan, Jakarta Selatan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Jumat (8/12/2023).

