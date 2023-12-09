Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Terima Kunjungan Gibran, Abuya Muhtadi Tetap Serukan Warga Banten Pilih Ganjar-Mahfud

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |00:12 WIB
Usai Terima Kunjungan Gibran, Abuya Muhtadi Tetap Serukan Warga Banten Pilih Ganjar-Mahfud
Abuya Muhtadi. (MPI)
A
A
A

PANDEGLANG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendatangi Abuya Muhtadi untuk bersilahturahmi di Cidahu, Pandeglang, Jumat (8/12/2023) malam. Kunjungan ini dilakukan Gibran setelah beberapa hari sebelumnya Prabowo juga bertamu ke kediaman Abuya Muhtadi.

Meski didatangi Prabowo Subiyanto dan Gibran, Abuya Muhtadi tetap teguh mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terlebih, Abuya Muhtadi juga telah duduk sebagai anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Memanfaatkan waktu masa kampanye, beliau (Gibran-red) hanya memohon doa saja ke Abuya maju untuk maju di pilpres menjadi cawapres di pemilu 2024 ini. Tidak ada perubahan sikap politik, Abuya tetap konsisten mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar M Sirojudin, Sekjen Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), dalam keterangannya, Jumat (8/12/2023).

Sirojudin menegaskan pilihan Abuya dalam mendukung pada pilpres 2024 kali ini sudah jelas mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud.

"Kalau pilihan Abuya sudah jelas mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sudah tidak ada pertimbangan lain. Ada pun oknum-oknum yang memelintir kalimat-kalimat Abuya, itu posisinya bukan kesalahan di Abuya. Mereka aja yang pingin membuat framing sendiri, ya namanya juga masa-masa kampanyelah," ujarnya.

"Sangat tegas, sampai terakhir tadi saya konfirmasi dengan A Mufa, selaku putra Abuya, menyampaikan kepada saya bahwa tolong sampaikan pada semua. Kalau ada yang bertanya, Abuya tetap konsisten di Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tambah Sirojudin.

Sirojudin mengungkapkan pertemuan Gibran dengan Abuya hanya silahturahmi dan meminta doa. Abuya pun menerima Gibran hanya sejenak.

