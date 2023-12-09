Ungkap Kesalahan KPK, Mahfud MD : Tak Boleh Terjadi Lagi

Mahfud MD sebut kesalahan KPK tak boleh terjadi lagi. (Ist)

KUALA LUMPUR - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai banyak kesalahan. Namun, sering kali masyarakat menganggapnya benar karena dikaburkan dengan prestasi yang sudah dicapai.

Hal itu ia ungkap dalam acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk "Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas".

"Karena dulu banyak juga Pak, karena KPK sangat bagus, prestasinya, setiap kesalahannya oleh rakyat itu dianggap benar aja. Padahal kesalahannya juga banyak. Itu tidak boleh terjadi lagi," kata Mahfud di World Trade Centre Kuala Lumpur, Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA: Mahfud MD Komitmen Percepat Pembangunan IKN

Salah satu kesalahan KPK, kata Mahfud, adalah ketika menargetkan orang untuk operasi tangkap tangan (OTT).

"Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang menjadi korban, karena terlanjur orang menjadi target, terlanjur OTT padahal bukti enggak cukup, dipaksakan juga ke penjara bisa terjadi. Makanya UU KPK-nya direvisi," katanya.

BACA JUGA: Cawapres Perindo Mahfud MD Janji Perkuat KPK Jika Menang Pilpres 2024

"Besok kita perkuat, tetapi menutup peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan. Itu harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya berdasarkan pikiran kita sendiri," sambungnya.