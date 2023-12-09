Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengulik Peran Penting Soekarno untuk Kemerdekaan Aljazair

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |06:14 WIB
Mengulik Peran Penting Soekarno untuk Kemerdekaan Aljazair
Monumen Bung Karno di Aljazair. (Foto: KBRI Aljir)
A
A
A

JAKARTA Presiden Soekarno sangat dihargai oleh berbagai negara, salah satunya Aljazair. Bahkan, negara di Afrika bagian Utara itu membangun monumen Soekarno di kota Algiers.

Lantas apa kontribusi Soekarno terhadap Aljazair?

Soekarno dan Aljazair memiliki hibungan penting terkait sejarah di masa lampau. Bung Karno mempunyai sumbangsih besar terhadap gerakan kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis.

 BACA JUGA:

Hal ini berawal dari undangan Bung Besar kepada Aljazair untuk mengikuti Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Lewat ruh KAA itu bangsa-bangsa Asia dan Afrika mampu memerdekakan dirinya termasuk Aljazair.

Adapun lima keputusan yang dihasilkan KAA 1955 benar-benar membangkitkan spirit bangsa Asia Afrika untuk keluar dari cengkeraman negara penjajah.

Keputusan itu berupa, pertama memajukan kerja sama antar bangsa Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia dan Maroko.

BACA JUGA:

Inilah Sosok Rika Meelhuysen, Noni Belanda yang Pertama Kali Dicium oleh Soekarno 

Ketiga, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Keempat, menentang diskriminasi dan kolonialisme, serta kelima dasa sila Bandung.

Keputusan KAA itu membuat Aljazair bangkit dan bisa mendapatkan kemerdekaannya dari tangan Prancis pada 1962. Pastinya, salah satunya berkat ide dan peran Soekarno yang begitu memperhatikan nasib bangsa Asia dan Afrika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement