Mengulik Peran Penting Soekarno untuk Kemerdekaan Aljazair

JAKARTA - Presiden Soekarno sangat dihargai oleh berbagai negara, salah satunya Aljazair. Bahkan, negara di Afrika bagian Utara itu membangun monumen Soekarno di kota Algiers.

Lantas apa kontribusi Soekarno terhadap Aljazair?

Soekarno dan Aljazair memiliki hibungan penting terkait sejarah di masa lampau. Bung Karno mempunyai sumbangsih besar terhadap gerakan kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis.

Hal ini berawal dari undangan Bung Besar kepada Aljazair untuk mengikuti Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Lewat ruh KAA itu bangsa-bangsa Asia dan Afrika mampu memerdekakan dirinya termasuk Aljazair.

Adapun lima keputusan yang dihasilkan KAA 1955 benar-benar membangkitkan spirit bangsa Asia Afrika untuk keluar dari cengkeraman negara penjajah.

Keputusan itu berupa, pertama memajukan kerja sama antar bangsa Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, menyerukan kemerdekaan Aljazair, Tunisia dan Maroko.

Ketiga, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Keempat, menentang diskriminasi dan kolonialisme, serta kelima dasa sila Bandung.

Keputusan KAA itu membuat Aljazair bangkit dan bisa mendapatkan kemerdekaannya dari tangan Prancis pada 1962. Pastinya, salah satunya berkat ide dan peran Soekarno yang begitu memperhatikan nasib bangsa Asia dan Afrika.