Candi Sukuh dan Seksualitas yang Disakralkan pada Era Majapahit

JAKARTA - Candi Sukuh merupakan situs purbakala peninggalan salah satu Kerajaan Majapahit yang terdapat Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Diperkirakan, candi ini dibangun pada tahun 1359 Masehi.

Candi ini terletak di lereng kaki Gunung Lawu pada ketinggian 1.186 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Karanganyar, candi ini berjarak kurang lebih 20 km.

Dengan hanya modal tiket masuk Rp7 ribu per orang, wisatawan bisa mendatangi candi ini untuk melihat-lihat dan belajar sejarah dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Namun ada syaratnya, sebelum memasuki kawasan candi wisatawan diharuskan memakai kain poleng untuk menghormati sejarah daerah tersebut.

Para wisatawan akan melihat bangunan candi yang tersusun dari batuan andesit untuk mencegah tumbuhnya jamur.

Di dalam candi terdapat beberapa relief yang menceritakan kepercayaan masyarakat sekitar di zaman Majapahit, salah satunya relief Garudeya. Relief ini menggambarkan seekor ular yang dimakan garuda, melambangkan kejahatan yang dikalahkan kebaikan.

Selain itu, ada banyak relief yang menunjukkan sisi seksual masyarakat zaman Majapahit. Beberapa di antaranya adalah relief kamasutra yang digunakan untuk mengetes keperawanan pemuda-pemudi dan relief berbentuk rahim menurut pandangan Jawa kuno yang menunjukkan proses bercinta dan konsepsi manusia berdasarkan kepercayaan masyarakat pada zaman itu.

Relief ini diukir di candi sebagai pedoman untuk pasangan muda yang baru menikah. Pasalnya, pada zaman Majapahit, seks dianggap sebuah ritual sakral yang tak berbeda dengan ibadah.