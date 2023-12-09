Gibran Dikawal Ketat saat Bersilaturahmi ke Rumah Abuya Muhtadi

BANTEN -Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi Jumat (8/12/2023) Malam.

Pertemuan Gibran dengan Abuya Muhtadi diketahui berlangsung secara tertutup. Awak media tidak diperkenankan masuk dan hanya menunggu di depan pintu masuk pesantren itu.

Berdasarkan pantauan, terlihat iringan-iringan kendaraan yang ditumpangi Gibran masuk ke Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, yang juga merupakan kediaman Abuya Muhtadi sekitar sekitar pukul 19.40 WIB.

Terlihat petugas kepolisian hingga orang-orang yang mengenakan pakaian batik dengan bantuan alat komunikasi di bagian telinga berjaga di dalam dan luar pondok pesantren. Terlihat mobil rantis bertuliskan Polres Pandeglang juga berada di lokasi.

Bedasarkan informasi yang dihimpun, orang dilingkungan Pondok Pesantren juga tidak diperkenankan untuk merekam pertemuan Abuya dengan Gibran. Awak media yang sempat berusaha mengambil gambar tersebut sempat dihampiri oleh petugas, agar tidak melakukan perekaman dan masuk ke dalam pondok pesantren itu.

Pertemuan tertutup tersebut selesai sekitar pukul 20.20 WIB. Disitulah awak media yang awalnya menunggu di luar diperbolehkan masuk ke dalam pondok pesantren.

Gibran mengaku tidak membahas apapun dalam pertemuan tersebut. Dirinya menyebut kegiatan di Banten hanya untuk bersilaturahmi dengan Abuya. "Silaturahmi aja, enggak bahas apa apa cuma silaturahmi," kata Gibran.

Rombongan langsung meninggalkan lokasi usai pertemuan itu selesai. Saat Gibran berjalan ke mobil beberapa masyarakat atau santri juga menyempatkan untuk bersalaman dengan dia.

Juru Bicara Abuya, Muhammad Sirojudin, menyebut pertemuan itu hanya sekadar silaturahmi. Sebab Sirojudin menegaskan untuk pilihan di pilpres Abuya Muftadi telah memantapkan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.