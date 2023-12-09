Disambangi Gibran, Juru Bicara Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud

BANTEN - Massa kampanye Pemilu 2024, kediaman Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi ramai dikunjungi para pejabat. Salah satunya Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Abuya, Muhammad Sirojudin mengatakan, siapapun boleh melakukan silaturahmi ke kediaman Abuya. Sebab Ulama kharismatik itu, tetap akan mendoakan siapa saja yang datang ke kediamannya.

Namun demikian, Sirojudin menegaskan untuk Pilpres 2024, Abuya tetap memantapkan dukungan terhadap pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Tetap mendukung (Ganjar) dan Pak Mahfud, karena sifatnya kita sudah memaklumi bersama bahwa adalah salah satu tokoh untuk silaturahmi dan meminta doanya, semua akan didoakan untuk kebaikan bangsa," ucap Sirojudin kepada wartawan, Jumat (8/12/2023) malam.

Dalam pertemuan Abuya dan Gibran, kata Sirojudin digelar secara tertutup. Dia mengatakan bahwa kedatangan Gibran hanya untuk bersilaturahmi tanpa meminta dukungan.