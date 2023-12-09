Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disambangi Gibran, Juru Bicara Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |07:28 WIB
Disambangi Gibran, Juru Bicara Abuya Muhtadi Tegaskan Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Abuya Muftadi/Foto: MNC Portal
A
A
A

BANTEN - Massa kampanye Pemilu 2024, kediaman Ulama Kharismatik Banten, Abuya Muhtadi ramai dikunjungi para pejabat. Salah satunya Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Abuya, Muhammad Sirojudin mengatakan, siapapun boleh melakukan silaturahmi ke kediaman Abuya. Sebab Ulama kharismatik itu, tetap akan mendoakan siapa saja yang datang ke kediamannya.

Namun demikian, Sirojudin menegaskan untuk Pilpres 2024, Abuya tetap memantapkan dukungan terhadap pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Tetap mendukung (Ganjar) dan Pak Mahfud, karena sifatnya kita sudah memaklumi bersama bahwa adalah salah satu tokoh untuk silaturahmi dan meminta doanya, semua akan didoakan  untuk kebaikan bangsa," ucap Sirojudin kepada wartawan, Jumat (8/12/2023) malam.

Dalam pertemuan Abuya dan Gibran, kata Sirojudin digelar secara tertutup. Dia mengatakan bahwa kedatangan Gibran hanya untuk bersilaturahmi tanpa meminta dukungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement