Mahfud MD Ungkap 4 Syarat Mutlak Menuju Indonesia Emas 2045

BANDUNG - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap, ada empat syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan saat Mahfud menghadiri Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia di Harris Hotel and Convention, Bandung, Sabtu (9/12/2023).

"Tapi saya akan berikan beberapa catatan, prasyarat mutlak mewujudkan Indonesia Emas. Satu kalau pertumbuhan ekonomi rata-rata sejak tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi rata-rata harus mencapai 6 persen, baru (bisa mencapai) Indonesia Emas," kata Mahfud.

Namun, karena terkendala Covid-19, Mahfud mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat anjlok dan tidak mencapai 6 persen.

"Jadi apa yang terjadi? Kalau Indonesia begitu terus, pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen maka tidak akan pernah mencapai Indonesia emas," ucapnya.

Untuk mencapai angka tersebut, Mahfud MD menegaskan, harus ada usaha kerasa termasuk membayar hutang.

"Gimana caranya? Ya genjot, dibayar hutangnya ke depan. Misal 2024 dinaikkan 5,7 persen, 2025 dinaikan ke 6 persen, hingga mencapai rata-rata di tahun 2045," katanya.

Prasyarat kedua adalah pemberantasan korupsi. Mahfud menjelaskan, pemerintah tidak boleh main-main dalam memberantas korupsi yang sudah terjadi di berbagai lini.