Ganjar-Mahfud Jadi Peluru Tak Terkendali untuk Berantas Korupsi!

BANDUNG - Calon wakil presiden (cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD memperingatkan para koruptor jika dirinya dan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menang di Pemilu 2024, akan menjadi peluru tak terkendali untuk memberantas korupsi.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa barat di Hari Antikorupsi Sedunia 2023 di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

"Hati-hati! Bahwa kami adalah peluru tak terkendali untuk memberantas korupsi," kata Mahfud dan disambut meriah oleh para relawan.

Mahfud menegaskan, dirinya dan Ganjar mempunyai sifat pemberani, sehingga sudah semestinya para koruptor takut dengan pasangan nomor urut 3. "Karena kami bersifat berani, maka koruptor pun menjadi ngeri. Salam tiga jari," katanya.

Kemudian Mahfud mengajak para relawan untuk bersama-sama terlibat dalam pemberantasan korupsi. "Apakah sodara mau bersama Ganjar Mahfud memberantas korupsi?," tanya Mahfud kepada relawan.

"Sanggup!" jawab relawan kompak.