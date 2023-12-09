Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Ganjar Jadi Trending di Media Sosial

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |12:35 WIB
Siti Atikoh Ganjar Jadi Trending di Media Sosial
Siti Atikoh Ganjar jadi trending (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Siti Atikoh Ganjar jadi trending topik di media sosial X, Sabtu (9/12/2023) siang.

Nama istri Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tersebut, populer dengan postingan yang disandingan dengan kata kunci "Internet Gratis Ganjar".

Diketahui, Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo berkomitmen mempercepat pembangunan nasional, salah satunya dengan menghadirkan kualitas internet super cepat, gratis, dan merata untuk anak sekolah.

Hal itu mengemuka saat Ganjar berdikusi dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk "Gratisin! Internet Super Cepat, Gratis dan Merata" di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

"Saya mau buat program, internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, berdasarkan pengalamannya mengelilingi Indonesia di masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, akses internet di Indonesia belum merata.

Halaman:
1 2
      
