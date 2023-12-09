Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lebih dari 400 Tokoh dan Musisi Ramaikan Panggung Rakyat Bongkar di GBK

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |13:31 WIB
Lebih dari 400 Tokoh dan Musisi Ramaikan Panggung Rakyat Bongkar di GBK
Konferensi pers Panggung Rakyat Bongkar di GBK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menggelar acara Panggung Rakyat Bongkar yang dihelat di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Dikatakan, 400 orang Tokoh Masyarakat Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang hadir dalam acara tersebut, sehingga acara dengan kekuatan sound system dan lighting system lebih dari 200 ribu watt, disaksikan puluhan ribu masyarakat, berlangsung meriah dan mengesankan, sebagaimana terlampir.

Nama tokoh hingga aktivis turut hadir dalam acara tersebut dan akan menyampaikan orasinya sebagian di antaranya akan tampil berorasi adalah; Usman Hamid, Goenawan Mohamad, Zoemrotin K. Soesilo, Neng Rukka Sombolingi, Rhenald Kasali, Encep

Arif Afandi (Korban Sutet), Yuniyanti Chuzaifah, Erry Riyana Hardjapamekas, Zenzi Suhadi, Karlina Supelli, Ikrar Nusa Bhakti, Inaya Wahid, A. Alex Junaidi, Surya Anta Ginting, Laode M. Syarief, Andreas Harsono, Danang Widoyoko, Ririn Sefsani, Faisal Basri, Neng Dara Affiah.

Alif Nurlambang, Melki Sedek Huang (BEM Universitas Indonesia), Muhammad Suhud (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), M. Roni

Syamsuri (Universitas Janabadra), Abdullah Riansyah (Institut Teknologi Yogyakarta), Arya Dewi Prayetno (Institut Seni Indonesia Yogyaarta dan Ahmad Tomi Wijaya (Institut Ilmu Al-Quran).

Sementara itu, sejumlah nama tenar musisi juga akan tampil mengisi Panggung Rakyat ‘Bongkar’ tersebut, antara lain, Kotak, PAS Band, Usman Hamid & The Blackstones feat. Once Mekel & Fajar Merah, Anto Baret & Andi Malewa, Iwa K. Young Lex & Friends, Tony Q Rastafara, Marjinal, Endank Soekamti, Jamrud dan Horja Bius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement