Lebih dari 400 Tokoh dan Musisi Ramaikan Panggung Rakyat Bongkar di GBK

JAKARTA - Dalam memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menggelar acara Panggung Rakyat Bongkar yang dihelat di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Dikatakan, 400 orang Tokoh Masyarakat Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang hadir dalam acara tersebut, sehingga acara dengan kekuatan sound system dan lighting system lebih dari 200 ribu watt, disaksikan puluhan ribu masyarakat, berlangsung meriah dan mengesankan, sebagaimana terlampir.

Nama tokoh hingga aktivis turut hadir dalam acara tersebut dan akan menyampaikan orasinya sebagian di antaranya akan tampil berorasi adalah; Usman Hamid, Goenawan Mohamad, Zoemrotin K. Soesilo, Neng Rukka Sombolingi, Rhenald Kasali, Encep

Arif Afandi (Korban Sutet), Yuniyanti Chuzaifah, Erry Riyana Hardjapamekas, Zenzi Suhadi, Karlina Supelli, Ikrar Nusa Bhakti, Inaya Wahid, A. Alex Junaidi, Surya Anta Ginting, Laode M. Syarief, Andreas Harsono, Danang Widoyoko, Ririn Sefsani, Faisal Basri, Neng Dara Affiah.

Alif Nurlambang, Melki Sedek Huang (BEM Universitas Indonesia), Muhammad Suhud (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), M. Roni

Syamsuri (Universitas Janabadra), Abdullah Riansyah (Institut Teknologi Yogyakarta), Arya Dewi Prayetno (Institut Seni Indonesia Yogyaarta dan Ahmad Tomi Wijaya (Institut Ilmu Al-Quran).

Sementara itu, sejumlah nama tenar musisi juga akan tampil mengisi Panggung Rakyat ‘Bongkar’ tersebut, antara lain, Kotak, PAS Band, Usman Hamid & The Blackstones feat. Once Mekel & Fajar Merah, Anto Baret & Andi Malewa, Iwa K. Young Lex & Friends, Tony Q Rastafara, Marjinal, Endank Soekamti, Jamrud dan Horja Bius.