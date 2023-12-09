Ganjar: Kalau Bangsa Ini Ingin Maju, Korupsi Harus Diberangus sampai Akarnya

CIREBON - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, korupsi adalah tindakan amoral yang sangat merugikan rakyat. Oleh karena hal itu, korupsi harus dilawan dan diberantas dari Indonesia. Dia menyatakan pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas saat dia menjadi presiden nanti.

"Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjadi salah satu prioritas yang akan diberantas Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, pada Pilpres 2024," kata Ganjar saat memberikan Kuliah Kebangsaan di Kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat 8 Desember 2023.

Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu menyatakan akan menjadikan Pulau Nusakambangan di Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pemasyarakatan bagi narapidana korupsi. Ini adalah salah satu cara Ganjar dalam menangani korupsi hingga ke akarnya.

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara terpadu. Ini menjadi komitmen Prof Mahfud dan saya. Kalau bangsa ini ingin maju, korupsi harus diberangus sampai ke akar-akarnya," kata Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Rakyat sendiri saat ini sudah sangat marah terhadap perilaku pejabat korup yang tak kunjung mendapatkan hukuman serius.

Karena itu, Ganjar menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instusi penegak hukum lainnya.