Bikin Jera Koruptor, DPD Dukung Kejagung Kejar Asset Recovery

JAKARTA - Anggota DPD RI, Ria Mayang Sari mengungkapkan, bahwa pengembalian kerugian negara (asset recovery) merupakan salah satu aspek dalam menangani masalah korupsi. Ia pun mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara.

"Kalau kita perhatikan secara umum, memang sudah banyak penegakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan. Namun, pengembalian kerugian negara belum maksimal," katanya kepada wartawan, Jumat 8 Desember 2023.

Anggota DPD asal Jambi ini menambahkan, ketidakoptimalan dalam pengembalian kerugian negara dipengaruhi sejumlah faktor. Termasuk kurangnya pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada semua tersangka.

"Alas hukum juga belum memadai karena RUU Perampasan Aset belum disahkan sampai sekarang, ya," katanya.

Menurutnya, kalau kejaksaan memang ingin fokus pengembalian kerugian negara. Ia pun berpendapat bahwa ini merupakan langkah positif dan harus didukung.

Mayang yakin bahwa Kejagung memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan ini, mengacu pada sejumlah kasus yang telah berhasil ditangani. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan efek jera yang signifikan sehingga bisa mengurangi kasus korupsi di masa depan.