Komitmen Cegah Korupsi Politik, Mahfud MD: Sumber bagi Praktik Korupsi Lainnya

BANDUNG - Calon wakil presiden (Cawapres) Partai Perindo, Mahfud MD berkomitmen untuk mencegah korupsi politik. Sebab, menurutnya, korupsi politik merupakan sumber terciptanya korupsi lain.

"Korupsi politik menjadi sumber bagi praktik-praktik korupsi lain," kata Mahfud dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2023 bersama Sahabat Ganjar-Mahfud Jawa Barat, di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

Sampai akhir tahun 2022, kata Mahfud, tercatat total 22 Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian 154 Bupati/Walikota dan wakilnya yang ditangkap KPK.

Untuk itu, Mahfud menilai bahwa penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan korupsi politik, sehingga diperlukan pencegahan seperti meningkatkan integritas partai politik.