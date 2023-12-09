Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Jitu Atikoh Ganjar Terapkan Antikorupsi di Keluarga

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:05 WIB
Cara Jitu Atikoh Ganjar Terapkan Antikorupsi di Keluarga
Atikoh Ganjar Pranowo (Foto: Devi Ari Rahmadhani)
A
A
A

 

JAKARTA - Setiap 9 Desember diperingati sebagai Hari Antikorupsi Sedunia. Terkait hal tersebut, Siti Atikoh Ganjar menegaskan jika dirinya telah menerapkan antikorupsi mulai dari lingkup keluarga. Istri Calon Presiden (Capres) RI 2024 Ganjar Pranowo itu mengatakan, cara sederhana yang selalu ia terapkan adalah dengan merasa cukup.

Hal ini membuat Siti Atikoh, Ganjar Pranowo, dan Alam Ganjar tidak pernah goyah jika mendapat lobi dari oknum tertentu yang memiliki suatu kepentingan. Sayangnya, pendirian tersebut malah membuat Siti Atikoh seringkali disebut aneh.

Namun, tentu hal tersebut tidak membuat dirinya dan keluarga goyah dalam memegang prinsip.

"Saya selalu diskusi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan saya mengingatkan diri sendiri menginginkan Mas Ganjar, saling mengingatkan juga," kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Halaman:
1 2
      
