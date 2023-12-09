Upaya Pemerintah Agar Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Terus Berjalan

JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengupayakan agar konservasi dan pengelolaan lingkungan bisa terus berjalan.

Hal ini pun menjadi fokus dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro.

Dalam menumbuhkan semangat konservasi dan pengelolaan lingkungan, Sigit mengatakan, pihaknya menggelar Presentasi Green Leadership Kandidat Proper Emas 2023 yang berlangsung pada tanggal 8-9 dan 11-12 Desember 2023.

"Sebanyak 22 Chief Executive Officer (CEO) perusahaan telah terseleksi sebagai kandidat Proper Emas 2023 mempresentasikan visi perusahaan terhadap 'Extraordinary Turnarounds' untuk keberlanjutan bumi," kata Sigit, Sabtu (9/12/2023).

Menurutnya, Green Leadership merupakan penilaian untuk pimpinan tertinggi perusahaan akan komitmen dan gagasan konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang dimiliki perusahaan.

BACA JUGA: Pemerintah Mulai Evaluasi dan Koordinasi Terkait Masalah Lingkungan Hidup di IKN

"Penilaian ini juga mencatat karakteristik kepemimpinan yang teladan, mencakup visi bersama, menantang proses, mendukung orang lain dalam bertindak, memberikan semangat kepada konstituennya, dengan topik Extraordinary Turnarounds," ungkapnya.

"Yang membahas keberlanjutan alam dan manusia yang terdiri dari upaya mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, pemberdayaan perempuan dan membuat sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan," sambungnya.