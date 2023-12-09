Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panggung Rakyat Bongkar di GBK Dipadati Ribuan Pengunjung

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:20 WIB
Panggung Rakyat Bongkar di GBK Dipadati Ribuan Pengunjung
Ribuan pengunjung padati Panggung Rakyat Bongkar di GBK, Jakarta (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan masyarakat pembela hak asasi manusia (HAM) menghadiri acara Panggung Rakyat 'Bongkar' yang diadakan di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Sabtu (9/12/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi pada pukul 14.30 WIB, ribuan pengunjung yang datang itu kompak mengenakan pakaian hitam dan mulai memenuhi lokasi acara.

Tepat setelah pintu masuk, para pengunjung disuguhkan dengan pameran foto tentang gambaran sejarah di Indonesia. Selain itu, ada juga replika makam-makam pegiat HAM yang dipajang dalam acara Panggung Rakyat 'Bongkar' kali ini.

Ribuan pegiat HAM mengantre di depan pintu masuk untuk menyaksikan orasi dari ratusan tokoh dan aktivis yang hadir, tak lupa juga ada musisi yang akan hadir dan menghibur para pengunjung.

Sebelum itu, dalam memperingati Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) menggelar acara Panggung Rakyat Bongkar yang dihelat di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Sabtu.

Dikatakan, 400 orang Tokoh Masyarakat Indonesia, yang berasal dari berbagai latar belakang hadir dalam acara tersebut, sehingga acara dengan kekuatan sound system dan lighting system lebih dari 200 ribu watt, disaksikan puluhan ribu masyarakat, berlangsung meriah dan mengesankan, sebagaimana terlampir.

Nama tokoh hingga aktivis turut hadir dalam acara tersebut dan akan menyampaikan orasinya sebagian diantaranya akan tampil berorasi adalah; Usman Hamid, Goenawan Mohamad, Zoemrotin K. Soesilo, Neng Rukka Sombolingi, Rhenald Kasali, Encep

Arif Afandi (Korban Sutet), Yuniyanti Chuzaifah, Erry Riyana Hardjapamekas, Zenzi Suhadi, Karlina Supelli, Ikrar Nusa Bhakti, Inaya Wahid, A. Alex Junaidi, Surya Anta Ginting, Laode M. Syarief, Andreas Harsono, Danang Widoyoko, Ririn Sefsani, Faisal Basri, Neng Dara Affiah.

Halaman:
1 2
      
