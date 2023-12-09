Taylor Swift Jadi Person of The Year 2023, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Taylor Swift dinobatkan sebagai Person of the Year 2023 versi Majalah Time. Majalah Times juga merilis cover edisi khusus Person of the Year 2023 berupa taylor berpose bersama kucing bungsu yang ia miliki.

Gelar Person of the Year dari Majalah Time kali ini adalah yang kedua bagi Taylor Swift. Sebelumnya dia pernah kenjadi Person of the Year pada 2017 bersama sejumlah perempuan yang menyuarakan kasus pelecehan seksual dan metoo movement.

Kali ini, Majalah Time menjabarkan posisi Swift sebagai bintang pop yang sejajar bersama Elvis Presley, Michael Jackson dan Madonna. Sementara sebagai penulis lagu, dirinya sejajar dengan Bob Dylan, Paul McCartney dan Joni Mitchell.

Selain itu, Time juga menjabarkan pengaruh Swift baik untuk industri musik hingga politik Amerika Serikat yang mampu mendorong kenaikan pendaftar pemula dalam berbagai pemilu.

Selain itu, berbagai capaian karier Taylor Swift selama setahun terakhir, mulai dari perilusan album baru dan album rekam ulang yang memecahkan rekor streaming konser The Eras Tour yang menjadi pembahasan di berbagai belahan dunia hingga film konsernya yang juga laris manis.

Sementara itu, Taylor Swift mengaku dirinya merasa berada dalam fase karier yang paling menyenangkan dalam 17 tahun beryarya di dunia musik. Apalagi, dia merayakannya bersama para penggemarnya yang disebut swiftie di berbagai belahan dunia.

Time pun menyorot bagaimana fenomena penggemar Swift alias Awiftie menunjukkan kesetiannya terhadap musisi itu, seperti membanjiri berbagai konsernya membeli berbagai aksesori dan mendorong aktivitas ekonomi.