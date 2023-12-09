Cerita Siti Atikoh soal Ganjar Terapkan Antikorupsi, Tidak Mau Ditraktir hingga Godaan Lelang Jabatan

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh telah menerapkan sikap antikorupsi sejak menjabat jadi Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Siti Atikoh.

Istri calon presiden RI 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menyatakan sikap anti korupsi mulai dari hal sederhana.

“Yang pertama terkait ini seolah-olah ada budaya ya. Ketik kita berkunjung atau kita ke pameran UMKM diberi ‘ini pak untuk bapak’ seperti itu,” kata Siti Atikoh dalam acara Sarasehan Ibu Bersama Rakyat: Memperingati Hari Antikorupsi, di Pullman Hotel, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

“Kita mungkin mulai dari situ, kita tidak menerima pemberian hadiah. Kalau UMKM memberi kita berarti kita harus membeli, tidak ada gratisan di situ,” imbuhnya.

Selanjutnya, Siti Atikoh juga mengaku jika dirinya tidak pernah mau untuk ditraktir oleh seseorang.

“Kedua, ketika saya bepergian. Saya enggak mau ditraktir, apalagi kalau pergi sama anak buah, masa bosnya yang ditraktir, harusnya bosnya yang traktir,” tuturnya.

Tidak hanya sampai di situ, Siti Atikoh bahkan membocorkan jika dirinya sering kali mendapat godaan tentang lelang jabatan atau pengambilan keputusan untuk kepentingan suatu pihak. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari korupsi yang dia tolak secara tegas.