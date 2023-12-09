Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud Tak Pernah Persoalkan Format Debat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:56 WIB
TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud Tak Pernah Persoalkan Format Debat
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyebut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak pernah mempermasalahkan adanya format debat KPU. Chico menegaskan, Ganjar dan Mahfud siap menjalani debat dalam format apapun.

"Pada prinsipnya TPN maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak pernah mau mempermasalahkan. Kami siap dengan segala macam format, di arena manapun, dengan penonton atau tanpa penonton dengan sanggahan atau tanpa sanggahan," kata Chico dalam Diskusi Polemik Trijaya FM 'Dramaturgi Debat KPU', Sabtu (9/12/2023).

Chico menambahkan, Ganjar-Mahfud sudah siap mendatangi debat manapun. Menurutnya, debat sedianya harus bisa menghadirkan keseruan adu gagasan antar calon pasangan presiden dan wakil presiden.

"Give us the time and place, akan kita datangi," ungkapnya.

Ia juga meminta agar setiap calon yang maju memanfaatkan momen debat ini untuk memperkenalkan gagasannya. Hal itu agar rakyat bisa menilai secara obyektif pilihan mana yang cocok memimpin Indonesia.

"Publik ingin melihat orang ini berdiri dua jam penuh gimana kestabilan emosinya, tidak hanya masalah isi otak juga, tapi juga isi hati. Bukan hanya IQ tapi EQ juga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
